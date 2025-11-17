新潟市が進める液状化対策事業について、自治会ごとの説明会が始まりました。年内に19の自治会で説明会が開かれる予定です。 16日は江南区の天野中前川原自治会で説明会が開かれ、45人が参加しました。新潟市は、年内に西区と江南区の19の自治会で説明会を開くとしていて、住民が対策事業について理解できるまで説明を尽くすとしています。 ■天野中前川原自治会 増田進会長 「ワークショップみたいな形で、5人とか10