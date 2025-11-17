炎上した車の中から遺体で見つかった男性。放火容疑で逮捕された男の雇用主だったとみられています。１１月３日、大阪府柏原市の西名阪自動車道上り線で、普通乗用車がガードレールに衝突して全焼し、後部座席から男性１人の遺体が見つかりました。警察は、車を運転していた奈良県大和高田市の会社員・浜田達也容疑者（３７）を放火の疑いですでに逮捕していますが、その後の捜査で、死亡した男性が、大和高田市の定井敏弘さ