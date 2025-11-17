17日(月)午後は、寒冷前線が通過した影響で広く雨が降り気温が急降下しました。 また、17日(月)朝も冷え込みの強まったところがありました。阿賀町津川では-0.6℃まで気温が下がり、今シーズン初めて県内で『冬日』になりました。 18日(火)は、雪の降るところがありそうです。 ◆18日(火)午前9時の予想天気図 日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。県内は断続的