プロ野球の中日や阪神、米大リーグでも活躍した福留孝介氏（48）が16日放送の日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）にVTR出演。「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表の切り札を指名した。福留氏は野手の切り札として「足のスペシャリストは凄い必要」とソフトバンク・周東佑京（29）を指名。投手の切り札は「パワー系の左」とし西武・羽田慎之介（21）を挙げた。今年、日本人左腕最速