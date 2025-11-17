国内外あわせて約300店舗を展開する博多ラーメンの代表格「一風堂」が、鹿児島に初進出することが明らかになりました。場所は鹿児島市のアミュプラザ鹿児島。12月5日にオープンします。（間世田桜子キャスター）「朝晩冷え込んできました。寒くなるとあつあつのラーメンが恋しくなる方もいらっしゃるかもしれません。人気の「一風堂」が12月、アミュプラザ鹿児島にオープンすることになりました」