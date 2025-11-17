内閣府で開かれた国家戦略特区の規制改革を巡る政府と関係自治体との合同会議＝17日午後政府は17日、国家戦略特区の規制改革を巡り、「特区民泊」の新規申請受理を来年5月29日で停止するとした大阪市の方針を了承した。東京・永田町の合同庁舎で開いた関係自治体との合同会議で決めた。特区民泊が集中する市は近隣住民の苦情急増を踏まえ、新規停止と監督体制強化を打ち出していた。会議には横山英幸市長がオンラインで参加。