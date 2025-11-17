音楽で長崎市の活性化を目指すイベント「NAGASAKI CITY JAZZ」。 市民が文化に触れる機会を増やし、まちを盛り上げようと去年に続き、3回目の開催です。 長崎市出身のジャズピアニスト 平戸祐介さんが総合プロデューサーを務めました。 （総合プロデューサー 平戸祐介さん） 「長崎の音楽シーンを盛り上げていきたい。長崎の町自体も100年に一度の変革期なので、その波にジャズも乗っ