当時3歳の長男に粘着テープを巻き付けたなどとして母親と祖父が実刑判決を受けた事件で、広島高裁は控訴を棄却しました。判決を受けたのは広島市南区の祖父(53)と母親(27)です。判決によると2人は2024年9月ごろから当時3歳の長男の両腕などに粘着テープを巻き付けるなどしたほか、食事を与えず一時心肺停止に陥らせ、低酸素脳症にさせました。一審で祖父は懲役3年6か月、母親は懲役3年の有罪判決を受けましたが、2