神奈川県の海上自衛隊横須賀基地に入港したカナダ海軍の哨戒艦「マックス・バーネイズ」＝17日午前カナダ海軍の哨戒艦「マックス・バーネイズ」が17日、海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）に入港した。補給と休養を目的としており、20日に出港する。海自によると、カナダ海軍の横須賀基地入港は昨年11月以来。カナダ海軍などによると、8月にカナダを出港し、沖縄や韓国を経由。インド太平洋地域での任務に当たり、9〜11