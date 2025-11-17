環境問題に取り組む熊本県芦北町の高校生たちが、うたせ船の体験ツアーを企画しました。 【写真を見る】「海の貴婦人」出航！高校生達が企画した「うたせ船」のツアーで海の再生を体験熊本県芦北町 白い帆に風を受けて海上を走る帆船、うたせ船。 「海の貴婦人」と呼ばれる芦北町観光のシンボルです。 11月16日、うたせ船が出航したのは「Jブルークレジット サンクスツアー」。芦北高校など6つの