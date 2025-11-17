大相撲九州場所９日目（１７日、福岡国際センター）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内欧勝馬（２８＝鳴戸）を一方的に押し出して無傷の９連勝。優勝争いの首位を快走している。取組後の支度部屋では「しっかり集中してできた。昨日（８日目の玉鷲戦）は命拾いした。今日は切り替えて前に攻める気持ちでいきました。悪くなかったと思います」と納得の表情。１０日目以降に向けて「しっかり集中してやっていきたい」と気持ち