今季のナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、恋人のインフルエンサー、オリビア・ダンさん（２３）との「ゴルフデート」を報告した。上下純白のゴルフウエアに身を包んだダンさんがパットを打つところをスキーンズが後ろから撮影。ダンさんが自身のインスタグラムのストーリーズにアップし、スキーンズがそれをシェアした。米メディア「スポーツキー