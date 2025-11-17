当時小学1年の女の子が誘拐され、殺害された事件から21年です。父親が手記を寄せました。2004年11月17日、奈良市の小学1年生だった有山楓ちゃん（当時7歳）が下校途中に誘拐され、殺害されました。楓ちゃんが通っていた小学校では17日朝、命の大切さについて考える集会が開かれました。奈良市立富雄北小学校・後藤誠司校長：当たり前のことができる、それは私たちが生きている証しです。また、楓ちゃんの父・茂樹さんが手記を寄せ