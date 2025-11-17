『生きた化石』とも言われる古代魚「ガー」が、かつてアジアにも生息していたことが、初めて証明されました。 【写真を見る】発見された「ガー」の化石／約9000万年前に生息した「ガ―」の模型 現在「ガー」は、環境省の特定外来生物に指定され厄介者扱いされることも少なくありませんが、その生息を示す決定的な証拠が熊本で見つかりました。アジア初の発見です。 「ワニのよう」かつて騒動になった “