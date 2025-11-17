【ポイント】・寒冷前線が通過したあと、18日（火）は強い寒気が南下。・冬の到来で、北日本の日本海側は広く雪。大雪も。・東北南部や北陸も初雪か？積雪による交通障害に注意。・西〜東日本も一気に冬の寒さ。冬のコートが必要に。【全国の天気】寒冷前線が通過したあと、18日（火）は強い寒気が南下するでしょう。北日本の日本海側では次第に雪に変わり、東北南部や北陸でも初雪となる可能性があります。北海道や青森では大雪と