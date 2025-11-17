女優多部未華子（36）が17日、都内で、主演するWOWOW「連続ドラマWシャドウワーク」（23日スタート、日曜午後10時）の完成報告会に登壇した。江戸川乱歩賞作家・佐野広実氏の同名小説を原作に、夫からのドメスティック・バイオレンス（DV）に苦しむ女性たちが、絶望の果てで生きるためにたどり着いた“究極のシスターフッド”を描くヒューマンミステリー。多部は壮絶なDVで人生を狂わされた主婦・紀子を演じる。WOWOW連続ドラマ