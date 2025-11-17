Âç¹¥¤­¤Ê¥«¥ì¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¥É¥­¥É¥­¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢RayÀ¤Âå½÷»Ò¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢2¿Í¤ÎÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¡¢RayÆÉ¼Ô¤¬¸ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦»ö¾ð¤òÇÁ¤¤¤Æ¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤ª♡¶»¥­¥å¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ë¤Ç¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤ÊLOVE¤Ä¤á¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡ÖÎø¤·¤¿¡Á¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´Å¡¹¤ÊÎø¥¨¥Ô