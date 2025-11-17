穏やかな正月の朝の雰囲気も、そう長くは続きませんでした。洗濯物や料理に対する母の指摘に納得いかない様子の夫。二人のすれ違いはますますひどくなっていく一方です。『夫と実母は仲が悪い』第3話をごらんください。 帰省初日から起こってしまった夫と母の摩擦。裕子はなんとか平和を保とうと、必死に二人の間を取り持とうとしますが... 危うい均衡 帰省二日目の昼下がり。窓からは暖かな冬の陽射しが差し込んでいて