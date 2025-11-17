大相撲11月場所9日目、長野県上松町出身御嶽海の結果です。16日に星を五分に戻した西前頭十三枚目の御嶽海。17日は西前頭十六枚目・佐田の海が相手です。御嶽海は立ち合いすぐに佐田の海を土俵際まで追い込みますが、その後寄り切られて5敗目を喫しました。18日は西前頭十七枚目・朝紅龍との一番です。