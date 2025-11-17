富山県の今後の地域交通戦略を話し合う会議できょう、鉄道についての部会が開かれました。富山地方鉄道は一部区間について、自治体からの支援がなければ廃線とする方針を示していて、出席者からは「時間をかけてしっかりと議論すべき」といった意見が相次ぎました。県地域交通戦略会議の鉄軌道サービス部会には、県の担当部署や鉄道会社の関係者、それに有識者が出席しました。富山地方鉄道は、本線の「滑川ー宇奈月温