事故の衝撃で根元から折れたカーブミラー。警察によりますと17日午前8時前、安曇野市三郷小倉の市道交差点で普通乗用車と軽トラックが出合い頭に衝突しました。この事故で男女合わせて3人が病院に救急搬送され、このうち軽トラックを運転していた松本市寿台の会社員・伊藤耕平さん（43）が死亡しました。死因は首の骨が折れ呼吸困難になったことによる低酸素血症でした。ほかの2人はいずれも軽傷のもようです。現場は