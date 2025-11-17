北海道根室市の根室港にサンマの群れが押し寄せ、岸壁では市民らが次々と釣り上げている。一度に４匹を釣る人もおり、入れ食い状態だ。地元の釣り愛好家らによると、先週末頃から港に群れが出現し、岸壁から勢いよく跳ねる様子が見られる。疑似餌を使って釣り糸を垂らすと、すぐにサンマがかかるという。１６日昼に約２時間で２００匹超を釣り上げたという市内の男性（７６）は「こんなに大群は本当に久しぶり」と笑顔。魚体