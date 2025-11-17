16日、東京・赤坂のライブハウスの前で出演者の女性が男に刺され重傷を負った事件で、男は手袋をして、靴をビニール袋のようなもので覆った状態でビルに入っていたことが分かりました。この事件は、16日午前10時半ごろ、港区赤坂のライブハウスの前で、出演予定だった40代の女性が男にわき腹などを刺され重傷を負ったものです。警視庁は、現場から逃走した黒い帽子と黒い作業着姿の男の行方を追っています。その後の捜査関係者への