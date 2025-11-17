国会では高市政権で初めてとなる党首討論を、来週26日に開催することが決まりました。17日午後、自民党と立憲民主党の参議院国対委員長が会談し、高市政権で初めてとなる党首討論を来週26日に開催することで合意しました。野党側の要求に応じたかたちです。党首討論は午後3時から45分間行うことが通例ですが、来週の党首討論の詳細な時間については今後、与野党間で協議するということです。野党側は来月も党首討論を開くよう求め