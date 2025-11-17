横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で48年が経ちました。15日に開かれた被害者救出を願う県民集会で家族らが悲痛な胸の内を語るとともに、高市政権における「日朝首脳会談の実現」を訴えました。11月15日、新潟市で行われた「忘れるな拉致 県民集会」。横田めぐみさんが拉致された日に合わせて毎年開かれています。いまから48年前の1977年11月15日。当時13歳だっためぐみさんは帰宅途中に突然、北朝鮮の工作員に拉致