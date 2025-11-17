全国高校バスケットボール選手権・ウインターカップの組み合わせが発表され、女子・高崎商業と男子・桐生第一の対戦相手が決まりました。 日本バスケットボール協会は１７日、全国高校バスケットボール選手権大会の組み合わせを発表しました。１５年ぶり１０回目のウインターカップ出場となった女子代表・高崎商業は、１回戦で大会３連覇中の京都精華学園との対戦が決まりました。２年ぶり３回目の