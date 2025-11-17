私はミカ。ママ友のサツキさんは私に車を出させてお礼の一言もなく、ガソリン代を分担してほしいと言ったら詐欺師呼ばわりしてきました。そのときはお互いの夫も巻き込み、向こうがお金を払うことで解決したのです。すると数ヶ月後、サツキさんは「運転免許を取ったからドライブに行こう」と誘ってきました。そして私とナオさんを乗せて大型スーパーまで運転したサツキさんは、高速料金やガソリン代として5千円ずつ要求。私たちの