「SoftBankウインターカップ2025」組み合わせ抽選会 高校バスケットボールの冬の全国大会「SoftBankウインターカップ2025」についてです。 17日組み合わせ抽選会が行われました。 2年連続5回目の出場となる男子代表の柳ヶ浦は千葉県代表の八千代と対戦します。 女子代表、3年連続5回目の出場となる明豊は和歌山県代表の和歌山信愛と対戦します。 大会は12月23日に東京で開幕します。