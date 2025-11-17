群馬県警が主催する柔道や剣道の大会が前橋市で開かれ、小学生から高校生までの子どもたちが礼をもって競技にのぞみました。 大会は、武道を通して礼儀正しさや忍耐強さを身に着けてもらおうと県警が開いているもので、コロナ禍の影響で６年ぶりの開催となりました。県内の警察署では警察官が柔道や剣道を子どもたちに教えていて、今大会には教室で学ぶ児童・生徒を中心に約４３０人が参加しました。 競技はすべて個人戦で、柔道