１１月１６日は「いいいろ・塗装の日」です。これに合わせ、日本塗装工業会群馬県支部は１７日、高崎産業技術専門校で、訓練生と駐車場の白線などを塗り直すボランティア活動を行いました。 日本塗装工業会は、毎年「いいいろ・塗装の日」に合わせ、全国の福祉施設や公共施設などでボランティア活動を行っています。１７日は県支部の会員１６人が高崎産業技術専門校を訪問し、専門校の訓練生９人と一緒に敷地内の道路標示や駐車場