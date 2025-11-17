来月28日に開幕する、全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が、きょう東京で行われました。富山県代表の富山第一高校の初戦は大みそかの2回戦で、佐賀県代表の佐賀東高校と対戦することが決まりました。東京の日本テレビで行われた組み合わせ抽選会には、全国の代表校の監督やキャプテンが集まりました。2大会ぶり35回目の出場となる富山第一は木下空キャプテンが、出場48校中44番目にくじを引きました。「富山第一