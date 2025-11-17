福岡管区気象台は17日、雪に関する福岡県気象情報第1号を発表した。福岡県では、18日夜のはじめごろから19日午前中にかけて標高の高い所では雪が積もる所がある。交通機関などは積雪や路面凍結に対する備えが必要。［気象概況］九州北部地方の上空約1500には、18日から19日にかけて氷点下3度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込み。このため、福岡県では18日夜のはじめごろから19日午前中にかけて標高の高い所では雪