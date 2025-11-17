10月に九電工から社名変更したクラフティア（福岡市）をPRするラッピングバスのお披露目会が17日、北九州市内であった。同社陸上部所属の3選手の写真入りで、同市内を走る。モデルに採用されたのは、9月の世界選手権東京大会に出場した男子走り高跳びの真野友博選手、女子三段跳びの高島真織子選手、パリ五輪男子マラソンで6位入賞した赤崎暁選手。同社の柳智章北九州支店長は「会社も陸上部も走り続ける」。3年後のロサンゼ