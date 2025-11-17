北海道小樽市新光２丁目の国道５号で１１月１７日午後４時半すぎ、「国道上で人が倒れている」と警察に通報がありました。警察によりますと、７０代から８０代くらいの女性が乗用車にはねられ、女性は意識不明の重体です。警察は、乗用車を運転していた２０代の男を過失運転致傷の疑いで逮捕し、事故の状況を調べています。