全国の男女120チームが、高校バスケットボールの頂点を目指す「ウインターカップ」についてです。男子は高岡第一高校、女子は龍谷富山高校が富山県代表として出場します。きょう組み合わせ抽選が行われ、県勢の初戦の相手が決まりました。男子の高岡第一高校は、2年ぶり7回目の出場です。初戦は2年ぶり19回目の出場となる広島県代表、広島皆実高校と対戦します。女子の龍谷富山高校は、5年連続32回目の出場です