バングラデシュの裁判所は17日、抗議デモを弾圧し多数の死傷者を出したとして、ハシナ前首相に対して死刑判決を言い渡しました。バングラデシュでは、公務員採用の優遇措置に反対する学生らのデモが激化し、去年8月、当時首相だったハシナ氏が辞任に追い込まれ、インドに逃亡しました。ハシナ氏はデモを弾圧し、多数の死傷者を出したとして、「人道に対する罪」に問われていて、バングラデシュの裁判所は17日、ハシナ氏に対して、