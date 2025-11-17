日本と中国が毎年実施している世論調査の結果発表が、中国側の通告によって再び延期されたことについて、中国外務省の報道官は「責任は完全に日本側の指導者の誤った発言にある」と主張しました。中国外務省 毛寧報道官「最近、高市総理は台湾に関する挑発的な発言を行い、中日関係の政治的基盤を深刻に破壊し、両国の民意を悪化させた」日本の民間団体「言論NPO」と「中国国際伝播集団」が毎年一緒に実施している「日中共同