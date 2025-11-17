高市総理の台湾有事をめぐる答弁に中国政府が反発を強めるなか、中国外務省はG20サミットに合わせ、李強首相が高市総理に「会う予定はない」と述べました。中国外務省毛寧 報道官「日本側が歴史と二国間関係に対し責任ある態度を持ち、一線を越えた火遊びをやめ、誤った言動を撤回するよう促す」高市総理の台湾有事に関する「存立危機事態」答弁について中国外務省報道官はきょう、撤回するよう改めて求めました。また、日