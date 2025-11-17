富山県内に生産拠点を置くYKKはきょう、パナソニックホールディングスの子会社で、住宅設備を手がけるパナソニックハウジングソリューションズの株式80パーセントを取得すると発表しました。きょう午後、都内でYKKの堀会長とパナソニックハウジングソリューションズの山田社長が会見し、説明しました。YKKは、パナソニックハウジング社の株式80パーセントを、中間持ち株会社を設立したうえで取得し