タレントの神奈月（６０）が１７日、大阪市内で生誕６０周年記念ソロライブツアー「神奈月ものまねＬＯＶＥ２０２５」大阪公演（２２日・松下ＩＭＰホール）の取材会を行った。１９８７年にデビューしてから３８年、還暦を迎えた神奈月は「ものまね番組で決勝に行くとか、優勝するとかがなくて３０年以上やっているので、皆さん『この人はなんで生き残っているんだろう』と不思議な感じがしていると思う」と、自虐しつつ、「も