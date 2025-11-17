松本文科相（右）に要望書を手渡す宮崎県の河野俊嗣知事＝17日午後、文科省各地で受け継がれる「神楽」を、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録しようと活動する「神楽継承・振興知事連合」が17日、松本洋平文部科学相を訪ね、2028年の登録実現を求める要望書を手渡した。知事連合には34道府県が参加。共同代表を務める河野俊嗣宮崎県知事は要望後、記者団の取材に対し、神楽には行政による保護措置や、研究