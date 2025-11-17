千葉・船橋市の住宅の建築現場で17日朝、作業員の親子2人が死亡しているのが見つかりました。午前8時半ごろ、船橋市芝山にある住宅の建築現場で「男性2人が倒れている。意識・呼吸なし」と通報がありました。警察官が駆けつけたところ、2階部分に作業員で65歳の父親と42歳の息子が倒れていて、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、1階には発電機が置かれていて停止していましたが、2人が見つかった際には部屋に排ガス