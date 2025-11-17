冬の使者とも呼ばれるオオハクチョウが、きょう富山市に飛来しているのが確認されました。県内はけさの穏やかな陽気から一転、あさってにかけて真冬並みの強い寒気が流れ込む見込みです。平野部でも初雪となる可能性があります。けさの県内は広い範囲で晴れ、立山町では、穏やかな日差しのもと、青空をバックに雪をいただいた立山連峰が映えていました。富山市婦中町小長沢の田んぼには、冬の訪れを告げるオオハクチョウの群れが飛