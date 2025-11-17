12月から大分県佐伯市で初めて開催される「さいき寒ブリまつり」を前に、17日は関係者による試食会が行われました。 試食会 これから旬を迎え、脂が乗って絶品となる寒ブリ。 国内有数のブリの産地として知られる佐伯市では12月6日から初開催となる「さいき寒ブリまつり」が行われます。 期間中は市内の飲食店や宿泊施設、あわせて21軒が期間限定のメニューなどを用意し地域の魅力を発信するということで