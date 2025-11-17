the bercedes menzが2026年2月5日（水）、初ワンマンライブをShibuya WWWにて開催することを発表した。2024年にリリースされた、タイトルもメロディーも衝撃的な楽曲『SMAP』が大きな話題を呼んだthe bercedes menz。2025年は年始からフルアルバム『mutist beach』をリリースし、9月には映画『ヒグマ!!』への主題歌書き下ろしが突如発表されるなど、その勢いは止まらない。新体制初となった今月リリースのEPでは、”ハードコアJ-PO