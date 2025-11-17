スタジオには気象予報士の平島さんです。今シーズン一番の強い寒気が流れ込む見込みですね。こちらは、あす午前9時の予想天気図です。等圧線が縦に並ぶ「西高東低の冬型の気圧配置」となります。北西から冷たい空気が吹き込み、気温が急激に下がります。あすの富山市の最低気温は7度、最高気温は9度の予想です。きょうの最高気温が22.7度でしたから、14度近くも下がりますね。はい。急に寒くなるので体調管理には注意が必要