ドル指数は小幅上昇、２１日線めぐる水準で＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。東京午前の９９．２４５からロンドン朝方にかけて９９．４７７まで上昇した。その後は先週末ＮＹ終値９９．２９９付近まで反落も、足元では９９．４１付近へと再び上昇している。２１日線９９．３４９を挟んだ振幅となっている。 ドルインデックス＝99.41(+0.11+0.11%)