ニューストップ > 国内ニュース > 富山市で住宅の敷地内にクマの痕跡確認 警察などが注意を呼び掛け 警察 KNB NEWS 富山市で住宅の敷地内にクマの痕跡確認 警察などが注意を呼び掛け 2025年11月17日 19時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 富山市八尾町の住宅の敷地内で17日、クマの痕跡が確認された 住宅の裏でクマのふんとカキの木に残る爪痕を住人が発見したという ほかにも県内の各地で姿や痕跡が確認され、警察などが注意を呼び掛けている 記事を読む