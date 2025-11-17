16日行われた全国高校サッカー選手権県大会の決勝戦です。 大分鶴崎が大分を逆転で下し2年連続で全国への切符を手にしました。 2連覇を狙う大分鶴崎と3年ぶり13回目の優勝を目指す大分の、2年連続同じ顔合わせとなった決勝戦。 試合は開始早々、動きます。前半5分。2024年のリベンジに燃える大分はキャプテンの岡松が見事な先制点を挙げます。 高校サッカー選手権県大会決勝戦（16日） ◆実況「決