◇大相撲九州場所9日目（2025年11月17日福岡国際センター）2場所連続優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が、平幕・欧勝馬（28＝鳴戸部屋）を押し出しで下した。欧勝馬を圧倒して全勝を守った。立ち合いから、もろ手突きで相手の上体を起こし、そのまま力強く押し出して9連勝。「しっかり集中して、できた。厳しくいけた」と力を込めた。前日は、平幕・玉鷲（41＝片男波部屋）に攻め込まれながら、はたき込ん